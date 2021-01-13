Во Владивостоке нашли замену чиновнику, пониженному после скандала со скамейками

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В администрации Владивостока приступил к работе новый заммэра, начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев, сообщила пресс-служба мэрии.

В начале октября с этой должности был снят Сергей Русских. Этого чиновника решили понизить после скандала, который разразился в сентябре в связи с установкой в центре Владивостока гранитных скамеек и вазонов. Горожане жаловались, что эти малые архитектурные формы слишком мрачные и по стилю напоминают кладбищенский декор. Также они отмечали, что гранитные скамейки неудобны. Однажды к скамейкам даже возложили символические "траурные венки".

После этого оказалось, что новый декор не соответствовал техническому заданию. Скамейки с площади убрали и вернули поставщику.

Зайцев окончил в 2001 году Хабаровский государственный технический университет, работал в Хабаровске, Магадане, Южно-Сахалинске, Биробиджане, занимал должности от дорожного рабочего до руководителя различного уровня на предприятиях и в государственных учреждениях дорожного хозяйства.