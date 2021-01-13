Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 91 594 383+703 003

Во Владивостоке нашли замену чиновнику, пониженному после скандала со скамейками

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В администрации Владивостока приступил к работе новый заммэра, начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев, сообщила пресс-служба мэрии.

В начале октября с этой должности был снят Сергей Русских. Этого чиновника решили понизить после скандала, который разразился в сентябре в связи с установкой в центре Владивостока гранитных скамеек и вазонов. Горожане жаловались, что эти малые архитектурные формы слишком мрачные и по стилю напоминают кладбищенский декор. Также они отмечали, что гранитные скамейки неудобны. Однажды к скамейкам даже возложили символические "траурные венки".

После этого оказалось, что новый декор не соответствовал техническому заданию. Скамейки с площади убрали и вернули поставщику.

Зайцев окончил в 2001 году Хабаровский государственный технический университет, работал в Хабаровске, Магадане, Южно-Сахалинске, Биробиджане, занимал должности от дорожного рабочего до руководителя различного уровня на предприятиях и в государственных учреждениях дорожного хозяйства.

Владивосток

Новости по теме

Новости

Возбуждено дело об отравлении десятков детей в Буйнакске

Мошенники стали обворовывать граждан, выдавая себя за работодателей

В Петербурге раскрыли крупную кражу исторических ценностей

В Петербурге раскрыли крупную кражу исторических ценностей

Платежный сервис "ЮMoney" приостановил расчеты с нерезидентами

Платежный сервис "ЮMoney" приостановил расчеты с нерезидентами

Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Минюст попытается получить доступ к банковской тайне

Минюст попытается получить доступ к банковской тайне

Президент РАН назвал разработку вакцины "Спутник V" мировой сенсацией

Восемь автомобилей столкнулись на трассе "Кавказ"

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в РФ в 2020 году

Сахар стал лидером по росту цен на продукты в РФ в 2020 году

СК снова возобновил проверку в связи с самоубийством журналистки Славиной

СК снова возобновил проверку в связи с самоубийством журналистки Славиной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');