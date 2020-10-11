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На обеспечение водоснабжения в Крыму выделят 4,95 млрд рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Республика Крым и город Севастополь получат 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения, соответствующее распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба правительства РФ.

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"Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю", - рассказали в пресс-службе.

По ее данным, еще более 870 млн рублей выделят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Средства поступят из резервного фонда правительства.

Дополнительное финансирование, предусмотренное по поручению президента России Владимира Путина, позволит улучшить ситуацию с водоснабжением на полуострове, добавили в пресс-службе.

Крым Севастополь Михаил Мишустин

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