Госдума сократила работу из-за COVID-19

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Из-за роста заболеваемости коронавирусом Госдума минимизирует работу - проведет одно заседание на этой неделе вместо трех и перенесет "правительственный час" с участием министра труда и соцзащиты Антона Котякова, заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"На Совете Госдумы мы обсудили повестку на неделю. Приняли решение, что в условиях роста заболевания, пандемии, Госдума сосредоточится на наиболее важных законопроектах, которые нам необходимо рассмотреть в ближайшее время", - сказал Жуков в понедельник журналистам.

По его словам, "это прежде всего законопроекты, внесенные президентом в соответствии с поправками в Конституцию". "Завтра мы рассмотрим три таких законопроекта - это поправки в законы о правительстве, о прокуратуре и о Конституционном суде".

"Два других заседания в среду и четверг мы решили отменить, в том числе перенести планировавшийся на среду (14 октября - ИФ) "правительственный час" с министром труда и соцзащиты Антона Котякова на более поздний срок", - сказал первый вице-спикер.

Он также отметил, что "в ближайшее время Госдума будет работать по такому графику, рассматривая наиболее важные и неотложные законопроекты, связанные как с реализацией положений Конституции, так и бюджетообразующие законы".

"Большинство законопроектов, которые не требуют немедленного рассмотрения, будут перенесены на более поздние сроки", - сказал Жуков. Соответственно не будут рассматриваться законопроекты, рекомендуемые комитетами к отклонению, добавил он.

29 сентября спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что 18 депутатов Госдумы находятся в больницах с коронавирусом, 60 парламентариев уже переболели или имеют антитела. Спикер тогда заявил, что часть структур Думы уйдет на дистанционную работу.

23 сентября после заболевания коронавирусом в возрасте 67 лет скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев. В сентябре Дума сокращала количество заседаний с трех до двух в неделю, отменяя встречи по четвергам.