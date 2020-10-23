Психиатрическую экспертизу главы "Общины Виссариона" проведут в институте Сербского

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Адвокаты обвиняемых по делу "Церкви последнего завета" сообщают, что главу общины Сергея Торопа (Виссариона) перевели в институт имени Сербского.

"По нашей информации, Тороп переведен в институт имени Сербского и сейчас находится там. Будем пробовать посетить его там. Остальные задержанные пока в Бутырском следственном изоляторе", - говорится в телеграм-канале адвокатов.

Как сообщалось, обвиняемых доставили в Москву для проведения психиатрической экспертизы, так как следствие отказалось проводить ее в Новосибирске.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

21 сентября силовики задержали Торопа, и еще двух руководителей - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Суд арестовал всех троих до 22 ноября. Им предъявлены обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). При этом Ведерникову обвинение предъявлено только по ч.1 ст.239 УК РФ. Защита обжаловала арест.

25 сентября стало известно, что прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации этой религиозной организации, Красноярский краевой суд назначил его рассмотрение на 26 октября.