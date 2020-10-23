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Минпросвещения не планирует полностью переводить школы на дистанционку

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует полностью переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса.

"Дистанционное обучение не носит массового характера, и мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат. Потому что никогда и ничто не заменит традиционной формы обучения", - сказал Кравцов в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Он отметил, что дистанционное обучение в школах может вводиться по ряду объективных причин, в том числе если класс или школа ушли на карантин, или как в Москве для старших классов, чтобы стабилизировать ситуацию. В Москве с 19 октября ученики с 1 по 5 классы вернулись после 2-недельных каникул в школы, а ученики постарше перешли на дистанционное обучение.

Кравцов напомнил, что Минпросвещения разработало систему цифровой образовательной среды, которая помогает традиционной системе обучения.

По его словам, ситуация с коронавирусом в школах управляемая, вспышек заболеваемости не зафиксировано.

"На сегодняшний момент ситуация абсолютно управляемая. Я хочу сказать, что никаких вспышек заболеваний в школах не зафиксировано", - сообщил Кравцов.

Министр уточнил, что на сегодняшний день 0,3% школ закрыты на карантин. "Это небольшое количество школ, где заболевший либо учитель, либо ребенок единичные", - добавил он.

Кравцов сообщил, что с 1 сентября по сегодняшний день 400 школ вернулись к традиционному обучению, то есть прошли через карантин и вернулись к нормальной работе.

Министр также отметил, что ряд регионов России увеличивают школьные каникулы из-за коронавируса.

"На сегодняшний день таких три субъекта РФ, которые продлили осенние каникулы на неделю. Это никак не повлияет на учебный процесс, на качество знаний, потому что немного перестраивается учебная программа, и учебный материал в последующем наверстывается", - сказал Кравцов.

Он отметил, что неделя – это небольшое время для учебного процесса, и школы имеют возможность скорректировать учебный план, чтобы качество образования не снизилось. "По итогам проверочных работ будет осуществлена точная методическая работа по помощи школам", - отметил министр.

Минпросвещения РФ коронавирус

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