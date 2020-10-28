Бывшего замглавы Минэнерго обвинили в пособничестве мошенникам

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бывшему замминистра энергетики Вячеславу Кравченко предъявили обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в 2018 году в отношении неустановленных лиц, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, Кравченко получил статус обвиняемого. Ему вменили ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 (пособничество в совершении преступления и мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

В январе 2019 года информированный источник агентства сообщал, что Кравченко был задержан в рамках дела о мошенничестве. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил один федеральный чиновник.

Летом 2018 года источники "Интерфакса" сообщали, что Кравченко проходит свидетелем по уголовному делу о шпионаже в отношении бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан и что его допрашивали по этому делу.

ФСБ утверждает, что Цуркан в течение 2015 года узнала засекреченные сведения о поставке электроэнергии на Украину в ходе подготовки проекта документа, содержащего сведения об указанной поставке, по поручению Минэнерго, а также от неустановленных должностных лиц Минэнерго. В ФСБ считают, что Цуркан ознакомилась со сведениями во время рабочей встречи с Вячеславом Кравченко, который на тот момент занимал пост замминистра энергетики. Цуркан вину не признает, в суде она отвергала предъявленные ей обвинения. До суда она говорила, что ее дело имеет конкретного заказчика, а целью заказа был Вячеслав Кравченко.

С 2004 по 2008 год Кравченко работал в Минпромэнерго, где стал директором департамента электроэнергетики. До этого момента он руководил департаментом реструктуризации естественных монополий Минэкономразвития, а также был главой контрольно-правового управления Федеральной энергетической комиссии РФ, занимал должности гендиректора "РН-Энерго" и ОЭСК.

В 2012-2013 годах он был председателем правления НП "Совет рынка".

Заместителем министра энергетики Кравченко работал с 2013 по 2018 год, в этой должности он курировал вопросы развития электроэнергетики.