Первый канал решил судиться с критиками проекта "Голос"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Первый канал подаст иски к лидеру "Коммунистов России" Максиму Сурайкину, актеру Станиславу Садальскому и музыкальному критику Сергею Соседову из-за их заявлений в адрес проекта "Голос". Телеканал считает их заявления ложными.

Садальский сообщил, что одна из конкурсанток проекта Александра Будникова является дочерью ведущего канала Романа Будникова, обвинив программу в том, что туда попадают "по связям". Сурайкин заявил, что победителями шоу "постоянно становятся блатные детки", поэтому простому исполнителю туда не пробиться, и потребовал закрыть программу, а его партия потребовала закрыть проект. Соседов, отметил, что "в таких шоу зритель мало что решает", а эпизоды программы записывают заранее, поэтому могут "как угодно подсчитать голоса".

"Мы с уважением относимся к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила, однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии "Коммунисты России" Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию Первого канала. Первый канал намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности", - говорится в сообщении.

Базовыми принципами шоу канал назвал "честность и равные возможности для всех".

"Единственный в истории российского "Голоса" случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым каналом, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе", - напомнили в компании и пообещали защищать репутацию проекта от лжи и несправедливых обвинений.

Весной 2019 года по итогам сезона конкурс "Голос.Дети" по результатам SMS-голосования выиграла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Финал с ее победой показали 26 апреля. Пресс-служба Первого канала назвала результат Абрамовой аномальной, она набрала 55,5% голосов с отрывом от следующего призера в 80 000 голосов. Канал начал проверку, которую заказали Group-IB. Эксперты выявили в голосовании массовые накрутки голосов в пользу Абрамовой.

Результаты конкурса были отменены, выигрыш Абрамовой пошел на благотворительность, а "Первый канал" изменил правила голосования.