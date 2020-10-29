Суд Нидерландов 30 октября рассмотрит просьбу России по искам экс-акционеров ЮКОСа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Нидерландов 30 октября рассмотрит ходатайство России о приостановлении исполнения решения Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.

Ведомство ожидает, что "суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года".

"Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал позицию России и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении", - напомнили в Минюсте.

Там добавили, что по основному вопросу об отмене самих арбитражных решений по делу ЮКОСа "слушания в Верховном суде Нидерландов назначены на 5 февраля следующего года, к ним идет активная подготовка".

В июне 2020 года Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить $57 млрд бывшим акционерам "ЮКОСа". Министр юстиции Константин Чуйченко тогда пообещал обжаловать это решение. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что постановление суда является политически ангажированным актом, и Россия будет добиваться его отмены.

Решение было обжаловано 15 мая.

В Минюсте считают, что апелляционный суд "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования". "Контроль над активами компании был получен экс-акционерами "ЮКОСа" с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию", - указывало ведомство. "Офшорные компании-"пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции "ЮКОСа" и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику", - говорилось в пресс-релизе.

По мнению министерства, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который "в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении "ЮКОСа".

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% "ЮКОСа", подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда "ЮКОСа" Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры "ЮКОСа", не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

Со временем сумма взыскания выросла до $57 млрд.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Позднее иски об аресте активов России в Германии, Индии, Франции и Бельгии были либо отозваны истцами, либо отменены судами этих стран.

В настоящий момент все исполнительные производства против России, инициированные экс-акционерами "ЮКОСа", прекращены либо приостановлены.