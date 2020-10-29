Фигуранта дела Захарченко приговорили к исправительным работам

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Фигурант дела экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко приговорен к полутора годам обязательных работ за фальсификацию доказательств во время судебного процесса подельника бывшего полицейского, сообщает в четверг Генпрокуратура РФ.

Замоскворецкий суд Москвы с учетом позиции гособвинителя приговорил Ивана Кожевникова к 1 году 6 месяцам исправительных работ, "с удержанием из заработной платы 20% в доход государства", говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Кожевникова было возбуждено на основании сведений, полученных в ходе рассмотрения Гагаринским судом Москвы иска об обращении в доход государства имущества сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина - соучастника Захарченко, а также подконтрольных лиц.

"Установлено, что по просьбе Сенина на имя Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости, в связи с чем он был привлечен в качестве соответчика. Однако злоумышленник решил ввести суд в заблуждение относительно обоснованности позиции прокуратуры. В качестве подтверждения возможности приобретения спорного имущества, Кожевников приобщил к материалам гражданского дела документы, содержащие ложные сведения, в том числе договор займа на сумму 185 млн рублей", - рассказали в Генпрокуратуре.

Исследовав материалы, Гагаринский суд признал представленные Кожевниковым доказательства недостоверными. Однако Кожевников в ходе следствия вину не признал, отрицал приятельские отношения с Сениным и утверждал, что вышеупомянутые документы, представленные им 5 февраля 2019 года на заседании в Гагаринском суде, "являются достоверными и соответствуют тем датам, что в них указаны", отмечает надзорное ведомство.

В марте 2019 года Гагаринский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и активов почти на 400 млн рублей, принадлежащих семье и близким Сенина.

Дело экс-полковника Захарченко

Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 294 УК РФ) со штрафом в 117 млн 990 тыс. рублей, лишением специального звания полковника и наград.

При этом суд первой инстанции оправдал Захарченко по "основному" из двух вмененных ему эпизодов взяточничества - о получении $800 тыс. - за непричастностью к преступлению, за ним признано право на реабилитацию.

Мосгорсуд 17 октября 2019 года после рассмотрения представления прокуратуры и жалоб защиты снизил Захарченко срок лишения свободы до 12,5 лет, оставив без изменений дополнительные наказания, в том числе штраф.

В 2020 году Захарченко было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей, после чего его отправили в Москву знакомиться с новым делом.

Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называл возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".