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Что произошло за день: пятница, 30 октября

Юный исламист в Татарстане, землетрясение в Турции и пленный сирийский наемник

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Татарстане подросток с криком "Аллаху акбар" напал на полицейских. 16-летний юноша пытался поджечь отделение полиции в Кукморе, а затем атаковал сотрудников с ножом. Он был застрелен при нападении. Его семья переехала в район недавно, местные мечети он не посещал, на учете как склонный к экстремизму не состоял. В Кремле заявили, что прямой связи между нападением подростка и терактами по Франции нет.

- В России за сутки выявлено более 18 тыс. заболевших коронавирусом. В стране установлен очередной антирекорд. В Москве 5268 новых зараженных. Рекорд и в США: 90,4 тыс. случаев COVID-19 за сутки.

- В Ростове-на-Дону завели дело после гибели "ковидных" больных. Дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено после смерти в течение суток более 10 пациентов в ковид-госпитале, развернутом на базе 20-й городской больницы. Ранее СМИ сообщали, что в госпитале не хватает кислорода для аппаратов ИВЛ. Глава Минпромторга Денис Мантуров констатировал, что в четверти регионов есть проблемы со снабжением больниц медицинским кислородом.

- Мощное землетрясение произошло в Турции. В результате подземных толчков магнитудой 7.0 обрушились несколько зданий в Измире, погибли по меньшей мере 12 человек. Также землетрясение ощутили в соседней Греции: на острове Самос погибли два человека.

- Выходец из Сирии попал в плен к армии обороны непризнанного Карабаха. Он заявил, что прибыл вместе с 250 наемниками. Их привезли, по его словам, турки, которые обещали $2 тыс., которые не были выплачены. Между тем сирийские СМИ сообщили, что в зоне нагорнокарабахского конфликта был убит главарь одной из поддерживаемых Турцией вооруженных оппозиционных группировок Сирии.

- Ефремов останется отбывать наказание в хозотряде московского СИЗО. В наблюдательной комиссии сообщили, что осужденный актер будет выполнять работу, которую ему определит руководство СИЗО. Там он сможет выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр.

- Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья. Оппозиционер заявил, что немецкие врачи не дают прогнозов о том, сколько времени ему понадобится для восстановления.

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