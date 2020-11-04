Авиакомпания "Победа" с 28 ноября возобновит рейсы Москва - Дубай

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" с 28 ноября возобновит регулярные рейсы Москва - Дубай, приостановленные в марте на фоне пандемии COVID-19.

Полеты будут выполняться раз в неделю, следует из данных сайта компании.

Сейчас международная сеть "Победы" включает только рейсы в Турцию: из Москвы, Казани и Уфы. Всего в расписании "Победы" более 90 направлений.

О возобновлении авиасообщения с Дубаем власти России сообщили в начале сентября. Рейсы по этому направлению уже запустили "Аэрофлот" и Emirates.