"Росатом" заявил о готовности построить в Белоруссии еще одну АЭС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии, если в республике примут такое решение, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"В этом смысле мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать. Понимаем, что еще больше возрастет уровень локализации. У нас и так больше 50% общестроительных работ сделали белорусские специалисты, это вообще уникальная ситуация во всем мире", - сказал Лихачев в эфире СТВ в воскресенье, отвечая на вопрос о возможности строительства еще одной АЭС в Белоруссии.

Лихачев считает, что если "Росатом" "пойдет дальше строить" в Белоруссии, то ещё "большее количество компетенций будет реализовано белорусскими специалистами". "Мы явно сократим сроки, мы явно оптимизируем стоимость, поэтому это не только награда для нас будет, это возможность в очередной раз себя проявить", - сказал глава "Росатома".

На уточняющий вопрос журналиста, готов ли "Росатом" в случае строительства еще одной АЭС предоставить Белоруссии скидку, Лихачев ответил: "Поговорим на эту тему".

6 ноября Лукашенко заявил, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа. "Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок", - сказал он.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт в субботу, 7 ноября. "Церемония по повышению мощности энергоблока прошла с участием главы государства", - проинформировали в Минэнерго.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября. Электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%.

В соответствии с программами испытаний, мощность энергоблока будет поэтапно повышаться до проектной - 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.