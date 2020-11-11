Греф отметил, что США почти израсходовали ресурс для антироссийских санкций

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Администрации Барака Обамы и Дональда Трампа ввели столько санкций против России, что этот "ресурс" уже почти израсходован, и дальнейшие шаги в данном направлении чреваты дисбалансом, который невыгоден никому, считает глава Сбербанка Герман Греф. Он сказал это телеканалу "Россия 1".

Он считает, что новая администрация тоже будет пытаться вводить антироссийские санкции.

"Честно сказать, пока мы не можем предсказать, какой это санкционный пакет может быть", - добавил он.

"Следующие санкции могут быть очень радикальными, которые могут привести к очень существенному дисбалансу в мировых отношениях", - отметил Греф и высказал мнение, что в таком сценарии вряд ли кто-то сейчас заинтересован.

Ранее в этот день Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что конгрессмены США договорились о включении дополнительных санкций в отношении российского газопровода "Северный поток 2" в обязательный законопроект об обороне, который должен быть принят до конца года.