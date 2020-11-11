Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:49Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

Греф отметил, что США почти израсходовали ресурс для антироссийских санкций

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Администрации Барака Обамы и Дональда Трампа ввели столько санкций против России, что этот "ресурс" уже почти израсходован, и дальнейшие шаги в данном направлении чреваты дисбалансом, который невыгоден никому, считает глава Сбербанка Герман Греф. Он сказал это телеканалу "Россия 1".

Он считает, что новая администрация тоже будет пытаться вводить антироссийские санкции.

"Честно сказать, пока мы не можем предсказать, какой это санкционный пакет может быть", - добавил он.

"Следующие санкции могут быть очень радикальными, которые могут привести к очень существенному дисбалансу в мировых отношениях", - отметил Греф и высказал мнение, что в таком сценарии вряд ли кто-то сейчас заинтересован.

Ранее в этот день Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что конгрессмены США договорились о включении дополнительных санкций в отношении российского газопровода "Северный поток 2" в обязательный законопроект об обороне, который должен быть принят до конца года.

Сторонники Джо Байдена празднуют его победу

12
США Герман Греф Сбербанк Дональд Трамп Барак Обама Северный поток 2

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 11 ноября

Российские студенты будут учиться удаленно до 6 февраля

Российские студенты будут учиться удаленно до 6 февраля

Врио гендиректора "Аэрофлота" стал Андрей Чиханчин

Минсельхоз обеспокоился галопирующими наценками на лососевые

Минсельхоз обеспокоился галопирующими наценками на лососевые

Беглов наградил главу горизбиркома Петербурга орденом Почета

Госдума приняла большой пакет поправок в Налоговый кодекс. Обобщение

Госдума приняла большой пакет поправок в Налоговый кодекс. Обобщение

Суд арестовал солдата, застрелившего трех сослуживцев под Воронежем

Суд арестовал солдата, застрелившего трех сослуживцев под Воронежем
Экономический кризис

Белоусов усомнился в ценности советов смягчить выход из бюджетных стимулов

Россия закроет торгпредства в Литве и на Украине

Россия закроет торгпредства в Литве и на Украине
Пандемия коронавируса

У добровольцев не выявили побочных эффектов от вакцины центра Чумакова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');