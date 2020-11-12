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Баку передал РФ список наемников, якобы воевавших на стороне Армении

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Баку передал Москве подробный список наемников, воевавших в Карабахе на армянской стороне наемников, заявил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглу.

"Вокруг нагорно-карабахского конфликта очень много спекуляций по поводу наемников якобы на стороне Азербайджана. Прошу обратить внимание, что ни (директор российской Службы внешней разведки - ИФ) Сергей Нарышкин, ни (глава МИД РФ - ИФ) Сергей Лавров, говоря о цифрах наемников, ни разу не сказали, на чьей стороне они воюют", - сказал посол на пресс-конференции в четверг.

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По его словам, Баку передал Москве подробный список наемников, воевавших в Карабахе на армянской стороне.

При этом посол, комментируя распространенные видеоролики о якобы участии сирийских боевиков на азербайджанской стороне, подчеркнул, что это не более чем постановочное видео, нацеленное против Азербайджана и не имеющее никакого реального подтверждения.

"Так что, говоря о наемниках, пока что ни одного доказательства, только фейковые сирийцы сидят что-то рассказывают. Это все постановочные фейки, пока что ни одной реальной бумаги с фамилиями, с уточнениями ни с одной стороны представлены не были. В отличие от многих, я вчера подписал документ для передачи в российские ответственные органы, где указаны имена и фамилии наемников, террористических организаций, которые действуют на территории Армении", - отметил дипломат.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 12 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Нагорный Карабах Армения Россия

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