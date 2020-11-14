Путин отметил необходимость доступа к вакцинации от COVID всех стран

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Свободный доступ к вакцинации от коронавируса должны иметь все страны, уже десятки государств выразили готовность сотрудничать с РФ в производстве первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в субботу президент России Владимир Путин.

"В России, как известно, разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса "Спутник V". Недавно у нас зарегистрирована вторая вакцина "ЭпиВакКорона, на подходе третья", - сказал он, выступая на Восточноазиатском саммите в режиме видеосвязи.

По словам Путина, "десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов".

"Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", - подчеркнул он.

Президент отметил, что Россия "готова и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе, на безвозмездной основе".

Путин заявил, что уже свыше миллиона российских тестов направлены более чем в 40 стран мира.

Президент РФ отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрированы свыше 20 млн заболевших коронавирусом, что составляет 43,7% от общего количества инфицированных в мире. Как сказал Путин, в этой связи Россия выступила с инициативой подготовить для утверждения лидерами государств-участников Восточноазиатских саммитов совместное заявление, посвященное вопросам борьбы с COVID-19.

Глава российского государства добавил, что "очень рассчитываю, что наши идеи будут поддержаны, и что сегодня этот документ будет принят".