Путин отметил необходимость доступа к вакцинации от COVID всех стран
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Свободный доступ к вакцинации от коронавируса должны иметь все страны, уже десятки государств выразили готовность сотрудничать с РФ в производстве первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в субботу президент России Владимир Путин.
"В России, как известно, разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса "Спутник V". Недавно у нас зарегистрирована вторая вакцина "ЭпиВакКорона, на подходе третья", - сказал он, выступая на Восточноазиатском саммите в режиме видеосвязи.
По словам Путина, "десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов".
"Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств", - подчеркнул он.
Президент отметил, что Россия "готова и далее предоставлять партнерам российские тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса, в том числе, на безвозмездной основе".
Путин заявил, что уже свыше миллиона российских тестов направлены более чем в 40 стран мира.
Президент РФ отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе зарегистрированы свыше 20 млн заболевших коронавирусом, что составляет 43,7% от общего количества инфицированных в мире. Как сказал Путин, в этой связи Россия выступила с инициативой подготовить для утверждения лидерами государств-участников Восточноазиатских саммитов совместное заявление, посвященное вопросам борьбы с COVID-19.
Глава российского государства добавил, что "очень рассчитываю, что наши идеи будут поддержаны, и что сегодня этот документ будет принят".
Первой российской вакциной стала разработка института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Она была зарегистрирована 11 августа. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Половина из общего количества участвующих уже привито. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей. Из групп риска привили уже около 10 тыс. человек.
Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.
13 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что документы для регистрации третьей российской вакцины от коронавируса от центра имени Чумакова могут подать в середине декабря. По его словам, вакцина проходит клинические испытания.