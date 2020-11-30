Матвиенко предложила поручить Минтруду семейную политику в России

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила передать Министерству труда и соцзащиты все функции в сфере семейной политики, распределенные сейчас между различными ведомствами, и переименовать это ведомство в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики .

Она сказала это на заседании Совета при президенте по госполитике в сфере защиты семьи и детей.

Сейчас поддержкой семьи и детства занимаются Минтруд, Минпросвещения, Минздрав, МВД и другие ведомства. Матвиенко отметила, что на федеральном уровне нет единого центра управления семейной политикой, и "у семи нянек дитя без глазу".

Спикер отметила, что министерство Антона Котякова "достойно отработало все задачи по поддержке граждан, в том числе семей с детьми, в период пандемии".

"На мой взгляд, никаких дополнительных структур, я в этом убеждена, плодить не нужно. Достаточно лишь грамотно перераспределить полномочия и определить одного ответственного профессионального исполнителя", - считает она.