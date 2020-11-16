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Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Майе Санду по случаю победы на выборах президента Молдавии, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - подчеркнул Путин в телеграмме.

Он пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Бывший премьер-министр Молдавии, председатель партии "Действие и солидарность" (PAS) Санду победила в воскресенье на выборах президента Молдавии. Она получила 57,75% - 943 486 голосов избирателей. Ее оппонент, действующий президент Игорь Додон получил на выборах в воскресенье 42,25% - 691 141 голос избирателей. Об этом свидетельствуют данные после обработки 100% протоколов с избирательных участков. В выборах приняло участие 1,65 млн избирателей, что составляет 52,78%.

Санду станет первой женщиной - президентом в истории Молдавии.

Согласно законодательству, инаугурация нового президента должна пройти в течение 45 дней со дня выборов, но не ранее истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.

Владимир Путин Майя Санду

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