Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - По делу об убийстве в Подмосковье главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова задержан разыскиваемый соучастник преступления, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди - Паша Ахмедов. В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю", - сказала Врадий во вторник журналистам.

По данным следствия, 1 ноября Мавриди и Ахмедов купили в московском торговом центре орудие преступления - арбалет.

"Согласно ранее распределенным ролям, они пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино, где предприниматель проводил время со своей сожительницей. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись", - сказала представитель следствия.

Она напомнила, что Мавриди был задержан в тот же день, ему уже предъявлено обвинение, он арестован. Ахмедову же удалось скрыться, он он все равно был задержан 17 ноября в другом регионе.

Маругов - владелец и гендиректор ООО "Строй-проект", ООО "МПК "Мясная империя"", ООО "МПК "Озерецкие колбасы"", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска". За успешную карьеру в сфере мясопроизводства он получил прозвище "Колбасный король".