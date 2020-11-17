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Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова

Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - По делу об убийстве в Подмосковье главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова задержан разыскиваемый соучастник преступления, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"По подозрению в совершении убийства предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди - Паша Ахмедов. В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю", - сказала Врадий во вторник журналистам.

По данным следствия, 1 ноября Мавриди и Ахмедов купили в московском торговом центре орудие преступления - арбалет.

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"Согласно ранее распределенным ролям, они пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино, где предприниматель проводил время со своей сожительницей. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись", - сказала представитель следствия.

Она напомнила, что Мавриди был задержан в тот же день, ему уже предъявлено обвинение, он арестован. Ахмедову же удалось скрыться, он он все равно был задержан 17 ноября в другом регионе.

Маругов - владелец и гендиректор ООО "Строй-проект", ООО "МПК "Мясная империя"", ООО "МПК "Озерецкие колбасы"", ООО "СК Теплосеть", ЗАО "Наска". За успешную карьеру в сфере мясопроизводства он получил прозвище "Колбасный король".

Владимир Маругов Подмосковье

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