Московский суд в декабре рассмотрит дело Google о плохой фильтрации контента

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве 17 декабря рассмотрит административный материал, составленный Роскомнадзором на Google за недостаточную фильтрацию запрещенного в России контент в поисковой выдаче.

Дело будет слушаться в судебном участке N422 Таганского района, уточнила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Роскомнадзор ранее возбудил административное дело против Google по ч. 2.1 ст.13.40 КоАП (повторное совершение административного правонарушения по неисполнению обязанностей оператором поисковой системы). Компании грозит штраф от 1,5 млн до 5 млн рублей.

По оценке Роскомнадзора, "в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30% "опасного" контента".

Ранее было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. В их числе сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом, уточнили в ведомстве.

Google уже несколько раз штрафовали в РФ в связи с отказом компании фильтровать поисковую выдачу на 100% в соответствии с реестром запрещенной информации Роскомнадзора. Всего таких штрафов было три начиная с 2018 года, их общая сумма - 2,7 млн рублей.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных сайтов (Единый реестр запрещенной информации), вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний Google, LLC, ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру". К концу октября все, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и не выдают в поисковой выдаче ссылки на запрещенные сайты.