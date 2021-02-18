СКР сообщил о скором завершении следствия по делу об аварии Ан-124

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела по факту аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске в ноябре 2020 года близится к завершению, сообщил руководитель отдела криминалистики Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР Роман Седешев журналистам в четверг.

"В настоящий момент следственные действия находятся в завершающей стадии", - сказал он.

Седешев отметил, что в настоящее время Росавиация продолжает исследование двигателя самолета.

"Предварительно происшествие связано с разрушением диска вентилятора двигателя", - сказал он.

Как сообщалось, 13 ноября прошлого года Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" вскоре после вылета из новосибирского "Толмачево" вернулся и совершил аварийную посадку, после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 300 метров. Пострадавших не было, но судно получило серьезные повреждения. 26 ноября "Волга-Днепр" сообщила о приостановке полетов всех своих "Русланов" до завершения расследования и выявления причин инцидента в "Толмачево", полеты были возобновлены в конце 2020 года.

По данным Росавиации, самолет Ан-124 "Руслан" потерпел аварию в аэропорту Новосибирска в середине ноября из-за разрушения одного из двигателей. Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбудили дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ан-124-100 "Руслан" - самый большой серийный грузовой самолет в мире, разработан украинским ОКБ им. Антонова (сейчас - ГП "Антонов"). По данным Росавиации, в парке "Волги-Днепра" десять "Русланов", а также четыре Ил-76ТД.