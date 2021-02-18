Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:37Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

СКР сообщил о скором завершении следствия по делу об аварии Ан-124

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела по факту аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске в ноябре 2020 года близится к завершению, сообщил руководитель отдела криминалистики Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР Роман Седешев журналистам в четверг.

"В настоящий момент следственные действия находятся в завершающей стадии", - сказал он.

Седешев отметил, что в настоящее время Росавиация продолжает исследование двигателя самолета.

"Предварительно происшествие связано с разрушением диска вентилятора двигателя", - сказал он.

Как сообщалось, 13 ноября прошлого года Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" вскоре после вылета из новосибирского "Толмачево" вернулся и совершил аварийную посадку, после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 300 метров. Пострадавших не было, но судно получило серьезные повреждения. 26 ноября "Волга-Днепр" сообщила о приостановке полетов всех своих "Русланов" до завершения расследования и выявления причин инцидента в "Толмачево", полеты были возобновлены в конце 2020 года.

По данным Росавиации, самолет Ан-124 "Руслан" потерпел аварию в аэропорту Новосибирска в середине ноября из-за разрушения одного из двигателей. Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбудили дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ан-124-100 "Руслан" - самый большой серийный грузовой самолет в мире, разработан украинским ОКБ им. Антонова (сейчас - ГП "Антонов"). По данным Росавиации, в парке "Волги-Днепра" десять "Русланов", а также четыре Ил-76ТД.

Ан-124 Новосибирск СКР

Новости по теме

Новости

Следователи будут ждать нового решения суда первой инстанции по поводу проверки по факту госпитализации Навального

Минфин доработает проект новой добровольной накопительной пенсионной системы

МИД увидел вмешательство в дела РФ в требовании ЕСПЧ освободить Навального

Что произошло за день: среда, 17 февраля

Адвокат Навального сочла, что РФ должна его отпустить по решению ЕСПЧ

ФАС проверит последствия для цен от слияния "Яндекс.Такси" и Uber

Росстат отметил продолжение роста цен на подсолнечное масло

Глава Минюста счел неисполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

Глава Минюста счел неисполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

ВС напомнил об уголовном наказании для болеющих COVID-19 при нарушении санэпиднорм

Оба суда над Навальным в субботу пройдут в Бабушкинском суде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');