В "Газпроме" заявили о росте заболеваемости COVID-19 в вахтовых поселках

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сейчас заболеваемость коронавирусной инфекцией сильнее растет в вахтовых поселках, а не в северных городах, таких, как Новый Уренгой, заявил замгендиректора ООО "Газпром добыча Ямбург" по управлению персоналом, зампред штаба по борьбе с коронавирусом Валентин Крамар.

"Газпром добыча Ямбург" - крупнейшее по производству газа добычное предприятие группы "Газпром".

"Если сравнивать цифры с тем, что происходило летом, то в настоящее время мы фиксируем существенно большее количество заболевших в первую очередь на месторождениях. Однако при этом надо отметить, что темпы прироста инфицированных у нас фактически не отличаются от тех темпов, которые наблюдаются в целом по стране. Говоря об отличиях в ситуации на месторождениях и в Новом Уренгое, надо отметить, что в городе у нас фиксируются единичные случаи. На наш взгляд, объясняется это тем, что в первую очередь именно новоуренгойцы болели летом. Сейчас положение дел изменилось, и больше случаев заражения мы выявляем именно в вахтовых посёлках", - сказал он корпоративному изданию "Пульс Ямбурга".

С начала года три сотрудника компании, заразившиеся коронавирусом, умерли. Один из них умер в Новом Уренгое, это был сотрудник, который работал традиционным методом. Еще двое заболели на вахте на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении.

В октябре "был случай, когда более десяти человек, которые участвовали в религиозной службе, заболели коронавирусной инфекцией", добавил Крамар.

"Мы были вынуждены изолировать две вахты, прибывшие на Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение. Дело в том, что даже несмотря на прохождение 14-дневной обсервации и получение необходимого количества отрицательных ПЦР-тестов, в этих двух вахтах обнаружились работники, которые заболели COVID-19 после прибытия на месторождение. Данные случаи в настоящее время расследуются. Комиссии предстоит установить причины произошедшего и оценить степень ответственности либо должностных лиц, либо конкретных работников, если имели место факты сокрытия симптомов ОРВИ. С предприятием, оказывавшим нам услуги по обсервации тех самых вахт, необходимая работа тоже ведется", - также рассказал он.

Он считает, что обсервация помогает снизить темпы распрострнения инфекции, но не полностью предотвратить завоз новых случаев на месторождения.

"Тяжёлых случаев у нас порядка 10%. Мы людей госпитализируем во временное инфекционное отделение в Ямбурге. Если их состояние ухудшается, возникают осложнения в связи с сопутствующими заболеваниями, стараемся эвакуировать в Новый Уренгой. Остальные работники переносят COVID-19 либо бессимптомно, либо у них легкое течение", - сказал представитель компании.

Пункты временной изоляции для заболевших развернуты в Новом Уренгое и в Ямбурге. Тяжелых больных в них лечить нельзя. В Ямбурге у компании есть временное инфекционное отделение на 26 коек для больных в состоянии средней степени тяжести. Остальных и тех, у кого есть хронические заболевания, отправляют лечиться в инфекционные больницы в Новый Уренгой или Надым.

Газовик впервые рассказал о финансовой нагрузке, которую несет корпорация из-за пандемии: "Это и премии вахтовому персоналу за особые условия труда и продленное пребывание на месторождениях; и организация обсервации и временной изоляции с бесплатным питанием; и компенсация расходов на ПЦР-тесты; и приобретение дополнительных материально-технических ресурсов; и лекарственное обеспечение. Статей расходов действительно много. Наращивать издержки, особенно в такой неблагоприятный финансово-экономический период для всего мира, компания, конечно, не может. Любые расходы должны быть разумно обоснованы".