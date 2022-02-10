В деле "поволжского маньяка" появились новые эпизоды

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Задержанному по подозрению в серии убийств пожилых женщин в Поволжье Радику Тагирову предъявлено обвинение в совершении 32 убийств, сообщил исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Татарстану Марсель Дулкарнаев на коллегии ведомства по итогам года.

"Собраны доказательства убийства пожилых женщин, совершенных серийным маньяком Тагировым на протяжении 2011-2012 годов на территории нескольких субъектов страны. По данному уголовному делу предъявлено обвинение в совершении 32 убийств. Большая их часть, а именно 11, совершены на территории республики", - сказал Дулкарнаев.

Он также сообщил, что из-за резонанса преступлений и их географии дальнейшее расследование по этому уголовному делу осуществляется Центральным аппаратом СКР.

Ранее сообщалось, что Тагирову инкриминируются убийства 26 пожилых женщин в регионах Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, совершенные в период 2011-2012 годов.

По версии следствия, "поволжский маньяк" - так неофициально называют убийцу - пользовался доверчивостью своих жертв: он представлялся работником ЖКХ или социальных служб, а когда женщины пускали его в квартиру, душил их и похищал сбережения.

Сам Тагиров на допросе признался в многочисленных убийствах пожилых женщин, заявив, что не помнит точно, сколько таких преступлений совершил. По словам обвиняемого, он выбирал своих будущих жертв случайно, на рынках и у магазинов. Тагиров сказал следователю, что убивал женщин с целью наживы, но не смог объяснить, почему не оставлял их в живых.

Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство).

Тагиров содержится под стражей.