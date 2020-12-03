Более 200 тыс. россиян приобрели туры с кэшбэком на втором этапе акции

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - До конца распродажи туров по России с кэшбэком осталось несколько дней, на втором этапе акции программой воспользовались более 200 тыс. туристов, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Я хочу напомнить, что сейчас идет последняя неделя программы туристического кэшбэка, когда по всем зимним предложениям, которые мы подготовили, можно получить возврат до 20 тыс. рублей деньгами на карту. Оплатить поездку надо до 5 декабря. Программой уже воспользовались более 200 тыс. наших граждан", - сказала она.

Как напомнила Догузова, отправиться в поездку по условиям программы можно до 10 января, а этот период совпадает с новогодними каникулами большинства россиян.

"Опыт летнего сезона, который успешно прошел в непростой ситуации с соблюдением всех мер безопасности, позволил нам путешествовать осенью и зимой. Специально к новогодним праздникам мы вместе с отраслью сформировали новые турпродукты и сеть чартерных программ, что позволило сделать путешествия по стране доступнее, разнообразнее и дешевле для туристов", - добавила она.

Первый этап распродажи путешествий по России с кэшбэком прошел с 21 по 28 августа, в его рамках туры приобрели 70 тыс. человек на 1,5 млрд рублей. Второй этап начался 15 октября и продлится до 5 декабря. В соответствии с правилами акции туристы могут приобрести поездки во все регионы с возвратом до 20% стоимости, максимальный кэшбэк составляет 20 тыс. рублей. Все предложения собраны на сайте мирпутешествий.рф. Тур должен быть оплачен картой "Мир", кэшбэк также возвращается на нее.