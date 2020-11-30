Защита получила доказательство невиновности Сафронова

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Лефортовский суд приобщил к делу журналиста Ивана Сафронова документ, который свидетельствует о его невиновности, заявил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Следователь утверждает, что Сафронов виноват и совершил преступление по 275-й (статья УК о госизмене. - ИФ) Мы представили зеркально противоположный документ, со ссылкой на адвокатскую выписку, который говорит о том, что Сафронов не совершал этого преступления (...) Суд приобщил ее к материалам дела", - сказал он.

Суд продлил Сафронову арест до 7 марта. Павлов пообещал обжаловать это решение.

Сафронов, ныне советник гендиректора "Роскосмоса", был задержан 7 июля. В ФСБ считают, что он в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году передал ей секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России. Он вину отрицает.

Его адвокаты сетуют, что следствие не конкретизирует, что конкретно ему вменяют.