Возможной причиной пожара в Ростове-на-Дону назвали короткое замыкание

По данным МЧС, в тушении огня на рынке задействовали более 400 человек

Пожар в торговом павильоне с пиротехникой на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Короткое замыкание электропроводки могло привести к пожару на рынке в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам в воскресенье заместитель ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Устин.

"Предварительная причина - это короткое замыкание, то есть аварийный режим работы электрооборудования", - сказал он.

Устин подчеркнул, что истинную причину пожара установит испытательная пожарная лаборатория, которая приступил к обследованию после ликвидации возгорания.

По последним данным пресс-службы МЧС РФ, в тушении пожара задействованы 446 человек и 134 единицы техники.

Торговый павильон с пиротехникой загорелся на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону в воскресенье утром на площади 200 кв. метров, позже площадь огня увеличилась до 4 тыс. кв. метров.

По состоянию на 10:55 пожар локализовали на трех участках. На двух остальных проводилась разведка.