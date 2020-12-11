На пресс-конференцию Путина аккредитовали вдвое меньше журналистов, чем в 2019 году

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В условиях коронавируса на традиционную итоговую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая в этом году пройдет в новом формате, аккредитовано почти в 2,5 раза меньше представителей российских и иностранных СМИ, чем в прошлом году.

В прошлом году был поставлен очередной рекорд по количеству представителей СМИ, желающих попасть на большую пресс-конференцию президента. На 15-ю по счету пресс-конференцию Путина аккредитовалось 1 895 представителей СМИ, годом ранее были аккредитованы 1 702 журналиста.

В этом году, согласно списку, опубликованному на сайте Кремля, на ежегодную пресс-конференцию президента РФ аккредитовано 774 представителя СМИ.

Ежегодная пресс-конференция президента в 2020 году в связи с ситуацией с коронавирусом пройдет 17 декабря в режиме видеоконференции.

Путин выйдет на связь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном зале в Центре международной торговли (ЦМТ), а региональные журналисты смогут принять участие в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки.

Кремль ранее предупреждал, что число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

Площадки для участия в пресс-конференции организованы в Центральном федеральном округе в Москве и Туле, в Северо-Западном федеральном округе в Петербурге, в Южном федеральном округе в Ростове-на-Дону, в Северо-Кавказском федеральном округе в Ставрополе, в Приволжском федеральном округе в Нижнем Новгороде, в Уральском федеральном округе в Екатеринбурге, в Сибирском федеральном округе в Новосибирске, в Дальневосточном федеральном округе во Владивостоке.

Самое большое количество представителей СМИ - 237 человек - аккредитовано в Центре международной торговли.

Вопросы президенту также можно будет задать в приложении москва-путину.рф. "Это приложение для сбора вопросов граждан, возможно, также и журналистов. Это будет тем самым элементом "прямой линии", который будет инкорпорирован в большую итоговую пресс-конференцию Владимира Путина", - сказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В этом году из-за пандемии коронавируса "прямая линия" не состоялась. В Кремле приняли решение добавить элементы общения с гражданами в большую пресс-конференцию главы государства.

В 2019 году большая пресс-конференция прошла 19 декабря. За 4 часа 18 минут Путин ответил на 71 вопрос.