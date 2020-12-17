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Смотреть пресс-конференцию Путина в прямом эфире собрались 44% россиян

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Большую пресс-конференцию президента Владимира Путина собираются смотреть в прямом эфире хотя бы частично 44% россиян, показал опрос ВЦИОМа. 32% опрошенных сказали, что будут "внимательно смотреть все от начала и до конца", еще 12% рассчитывают посмотреть напрямую отдельные фрагменты.

Путин: пресс-конференция-2020

Еще 38% респондентов собираются узнать суть сказанного из репортажей СМИ. Совсем не будут смотреть пресс-конференцию 18% россиян.

Из тех, кто собирается следить за пресс-конференцией, 84% будут смотреть ее по телевизору, 14% - в интернете.

Опрос провели 15 декабря по телефону среди 1600 взрослых россиян.

На вопрос, "Вам в целом скорее интересно или не интересно было бы послушать выступление президента, его ответы на вопросы журналистов, россиян в ходе пресс-конференции?" положительно ответили 71% опрошенных, отрицательно - 28%.

О том, что Путин даст большую пресс-конференцию вовсе не знали 18% опрошенных, они впервые услышали об этом от социологов. Еще 24% знали, что мероприятие состоится, но не смогли назвать дату. Правильную дату назвали 52%, неправильную - 6%.

Ежегодная большая пресс-конференция президента начнется в полдень 17 декабря. Она впервые пройдет в особом формате - Путин проведет ее "удаленно", из Ново-Огарева, а кроме ответов на вопросы журналистов выслушает и обращения граждан. В его резиденции во время мероприятия будут находиться только несколько журналистов кремлевского пула.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
ВЦИОМ Владимир Путин

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