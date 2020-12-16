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В Ленобласти арестован предполагаемый убийца фигуранта "Миротворец"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Ленинградской области отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мужчины, который воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики и попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом пресс-служба управления СКР по Ленинградской области.

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По версии следствия, 37-летний подозреваемый в ходе пьяного конфликта со знакомым в его квартире в Мурино несколько раз ударил последнего топором и ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По информации местных СМИ, убитый воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики в составе местной разведроты. Его имя и контактные данные имеются в списке созданного на Украине экстремистского сайта "Миротворец".

Сайт "Миротворец", открытый в 2014 году, содержит базу личных данных людей, собранную, в том числе нелегальным путем и опубликованную без согласия указанных в списке лиц, которых авторы называют сепаратистами или "агентами Кремля".

В августе 2016 года доступ к сайту "Миротворец" был заблокирован в России по решению суда.

Ленинградская область Миротворец

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