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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51Заразились
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В России не выявили значительных мутаций коронавируса

В России не выявили значительных мутаций коронавируса
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Изучение генетической изменчивости циркулирующего в РФ коронавируса не выявило в нем значительных мутаций. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном в среду на его официальном сайте.

Отмечается, что в настоящее время научный центр "Вектор" Роспотребнадзора изучает генетические изменения SARS-CoV-2, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечение и профилактику COVID-19.

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Согласно имеющимся данным и результатам исследований, новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций – большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, говорится в сообщении.

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"Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями центра "Вектор" Роспотребнадзора. (...) Ежемесячно осуществляется чтение 150 геномов нового коронавируса и проводится углубленный генетический анализ, направленный на выявление возможного изменения вирусных свойств", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что "изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса".

В ведомстве добавили, что на основе знаний о структуре генома вируса можно сделать определенные выводы и выбрать потенциально консервативные районы генома, это "очень важно для разработки как средств диагностики, так и вакцин".

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