Суд оставил без движения жалобу Google на решение о фильме "Беслан"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оставил без движения до 11 января апелляцию Google на решение о снятии ограничения для просмотра на YouTube фильма "Беслан" Александра Рогаткина, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Она объяснила это тем, что заявитель нарушил статью 322 ГПК (Содержание апелляционных жалоб), а именно не указав основания, не оплатив госпошлину и не представив документы о направлении жалобы в суд или не вручив ее другим участникам дела.

Решение суда означает, что заявителю нужно привести жалобу в соответствие с требованиями процессуального законодательства, а не является отказом ее принять.

Если Google в срок устранит допущенные недочеты, жалоба будет назначена к рассмотрению в Мосгорсуде, объяснила Гуринчук.

В сентябре YouTube ввел возрастное ограничение для доступа к фильму "Беслан", сославшись на то, что в нем есть сцены жестокости и насилия. Для его просмотра пользователей обязали авторизоваться. Перед этим документальный фильм-расследование "Беслан" о захвате и штурме школы 3 сентября вышел в эфире телеканала "Россия 1".

В Роскомнадзоре введение ограничений назвали актом цензуры. Ведомство пожаловалось в Генпрокуратуру на действие сервиса.

В октябре прокурор Москвы подал иск в Таганский суд с требованием обязать Google восстановить "нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа" к фильму. 22 октября суд удовлетворил этот иск.

Google обещал это решение обжаловать, объяснив, что доступ к видео не ограничен, а зрителя заранее предупреждают о том, что он может увидеть травмирующий контент, и у него просят подтвердить, что он готов это смотреть.