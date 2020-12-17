Обвиняемый в госизмене ученый Губанов не признал вину

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Обвиняемый в государственной измене ученый-физик Анатолий Губанов не признает вину.

"Обвинение ему предъявлено. Вину он не признает, конечно. Но позиция, которую он высказал в суде, неоднозначная, будем работать", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Ольга Динзе в четверг.

Ранее в четверг Мосгорсуд признал законным арест Губанова, отклонив апелляционную жалобу защиты. Таким образом, Губанов останется под арестом до 2 февраля следующего года. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).

Как считает следствие, он мог передавать за границу сведения, ставшие ему известными по службе и составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации либо их представителей.

Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии.

Фабула расследования неизвестна, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Местом работы Губанова, предположительно, является Центральный Аэродинамический институт Жуковского (ЦАГИ), сообщил "Интерфаксу" Николай Кудрявцев - ректор МФТИ, где ученый также работал.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что физик активно участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового гражданского самолёта HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles - Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат).

"Губанов, в частности, работал по проекту HEXAFLY-INT, участвовал в международных конференциях и в конференциях в России. В том числе занимался концепцией высокоскоростного пассажирского самолета на водородном топливе", - сказал собеседник агентства.