Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО физика Губанова

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста до 3 мая физику Анатолию Губанову, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ученого задержали и арестовали в начале декабря 2020 года. 29 января Лефортовский суд Москвы продлил ему арест до мая.

Дело Губанова засекречено.

По некоторым данным, претензии к ученому могут быть связаны с его работой в Центральном Аэродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ). Информированный источник ранее говорил "Интерфаксу", что Губанова обвиняют в передаче секретных сведений европейскому государству в рамках международного проекта по разработке гиперзвукового гражданского самолета HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles).

Физик вины не признает.