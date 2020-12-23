Авен не верит в возможность приватизации ФК "Открытие"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банку России в обозримом будущем не удастся продать банк "ФК Открытие", он будет еще одним крупным квазигосударственным игроком на рынке, где и без того доля государства слишком большая, считает председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен. Он сказал это РБК.

Банк "Открытие", который стремился отобрать у Альфа-банка звание крупнейшей частной кредитной организации страны, столкнулся с финансовыми проблемами в 2017 году. Тогда ЦБ решил использовать новый механизм санации, поручив оздоровление "Открытия" своей "дочке" - Фонду консолидации банковского сектора. При этом на санацию "Открытия" по старой, кредитной схеме, претендовал, в частности, и Альфа-банк.

ЦБ планировал продажу акций "Открытия" на сентябрь-октябрь 2021 года, но впоследствии отложил сделку на весну 2022 года. Часть акций банка планируется продать в 2022 году в ходе IPO, но возможна и продажа группы либо ее отдельных частей стратегическому инвестору, сообщал недавно ЦБ. Он уже нанял инвестконсультантов - "ВТБ Капитал" и JPMorgan.

"Не боясь обидеть Центральный банк, я считаю, что ситуация с "Открытием" - ошибка. Это тактическое решение, которое противоречит стратегическим целям, и продать "Открытие" будет очень трудно, - сказал Авен. - Я очень скептически отношусь к возможности продажи "Открытия" в любой форме - и через IPO, и стратегическому инвестору. Мне кажется, мы на много лет получили еще один большой государственный банк, хотя у нас и так уже доля госбанков избыточно большая".

Авен напомнил, что Альфа-банк хотел санировать "Открытие", и, скорее всего, был не единственным конкурентом.

"Мы же были готовы делать нормальную санацию, как делали до этого. Я не скрываю, что мы были готовы взять "Открытие" на санацию. Думаю, что это было бы для банковской системы в целом более разумное решение. И не только мы были готовы, был готов кто-то еще наверняка", - сказал он.

"Открытие" - не первый крупный банк, санация которого не досталась Альфа-банку. В прошлом он также претендовал на статус санатора Банка Москвы и "Траста".