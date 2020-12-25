Защита проверит информацию об аресте имущества "общины Виссариона"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Защита Лидера "Церкви последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона) и других обвиняемых проверяет информацию об аресте их имущества, сообщается в телеграм-канале защиты фигурантов дела "общины Виссариона".

"Пока защита не может комментировать эти действия, на месте работают адвокаты. Не ясно, что именно арестовали, какова стоимость имущества и т.п. Как только получим решение суда и перечень арестованного имущества, дадим обстоятельный комментарий", - говорится в сообщении.

В Центральном суде Новосибирска "Интерфаксу" подтвердили, что заседание, на котором рассматривался вопрос об аресте имущества обвиняемых, состоялось, однако не сообщили о его результатах, сославшись на тайну следствия.

В начале декабря Торопа, проходившего психиатрическую экспертизу в институте им. Сербского в Москве, доставили в Новосибирск.

Вместе с Торопом по делу проходят еще два руководителя общины - Владимир Ведерников и Вадим Редькин. Все трое находятся под арестом.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в Минюсте. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона" и живут в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе.

Тороп, Ведерников и Редькин были задержаны 21 сентября. Торопу и Редькину предъявлено обвинение по ч.1 ст.239, пп."а, б" ч.3 ст.111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, и причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам), Ведерникову - только по ч.1 ст.239 УК РФ.

В конце сентября прокуратура Красноярского края направила в суд иск об исключении "Церкви последнего завета" из Единого госреестра юрлиц и ликвидации этой организации, так как ее деятельность "угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан".