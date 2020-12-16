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Прошли третье чтение поправки к статье УК, по которой задерживали Голунова

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госдум приняла в третьем чтении законопроект, уточняющий порядок возбуждения уголовных дел по статье 228.1 о незаконном обороте наркотиков. В 2019 году по этой статье было возбуждено дело в отношении расследователя "Медузы" Ивана Голунова.

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Новая редакция статьи предполагает, что дела возбуждать нельзя "при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам".

Законопроект № 916965-7 вносит поправки в статьи 228.1 и 228.4 УК "в части незаконного сбыта" наркотиков и психотропных веществ или их прекурсоров, растений или частей растений, содержащих такие вещества. Правительство внесло его в Госдуму через год после резонансного задержания журналиста, первое чтение он прошел в июне 2020 года, второе - 15 декабря.

В пояснительной записке к документу говорится, "при внесении предлагаемых изменений в УПК основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях по фактам незаконного сбыта наркотиков неустановленными лицами, станут данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование".

Сотрудники МВД задержали Ивана Голунова 6 июня 2019 года в центре Москвы. Пресс-служба столичного ГУ МВД объявила, что у него при себе и дома были найдены наркотики. Ему вменили покушение на сбыт наркотических веществ. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, и предположил, что его начали преследовать за готовящееся расследование о ритуальном бизнесе.

Через несколько дней дело Голунова было закрыто, но осталось дело о незаконном обороте наркотиков, которые якобы нашли у журналиста. Сейчас по этому делу проходят пять бывших полицейских.

Акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Госдума правительство МВД Иван Голунов

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