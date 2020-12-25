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Мишустин пообещал Беглову круглосуточную помощь правительства

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что правительство России готово оказать Санкт-Петербургу всю необходимую помощь в борьбе с пандемией, и посоветовал губернатору региона Александру Беглову при необходимости круглосуточно обращаться за такой поддержкой в кабмин.

На встрече с Бегловым, которая прошла 25 декабря во время рабочей поездки Мишустина в Петербург, премьер поинтересовался, как обстоят дела с распространением коронавируса в городе.

Беглов во время встречи отметил, что в Санкт-Петербурге ситуация с распространением коронавируса "сложная, но контролируемая". Он обратил внимание на то, что в начале первой волны пандемии в городе было всего около 1 тыс. инфекционных коек, тогда как на сегодняшний день уже подготовлено 12 тыс. "Это большой объем. Хочу сказать слова благодарности за то, что дали распоряжение по поводу участия федеральных стационаров в лечении ковидных больных. И сегодня более тысячи коек - федеральные", - пояснил губернатор.

Он указал, что в Петербурге работают 22 стационара с так называемыми ковидными койками. "Это 16 городских и 6 федеральных. Это большая поддержка и большая помощь. Я обратился и к вам, и к министру здравоохранения, чтобы нам дали еще порядка 890 коек, такие решение приняты. Но это разумные решения, чтобы не сокращать плановое лечение больных", - добавил Беглов.

Михаил Мишустин Петербург Александр Беглов коронавирус

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