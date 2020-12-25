Петербург обновил рекорд суточной госпитализации с коронавирусом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рекордно высокое количество пациентов поступило за минувшие сутки в коронавирусные стационары Санкт-Петербурга.

Как следует из данных межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге COVID-19, за 24 декабря стационары приняли 1 тысячу 28 пациентов. Предыдущая рекордная госпитализация – 1 тысяча 25 пациентов – была отмечена в середине месяца. В последние 10 дней ежедневная госпитализация варьировалась от 979 пациентов до 632.

Несмотря на высокую госпитализацию, власти отмечают стабилизацию эпидемиологического процесса.

"При анализе недельных суммарных показателей отмечается снижение количества госпитализаций на 0,3%. В целом, график госпитализаций демонстрирует тенденцию к стабилизации эпидемиологического процесса, что свидетельствует об эффективности противоэпидемических мероприятий", - говорится в материалах.

В городе развернуты более 11 тысяч коек для лечения больных COVID и внебольничной пневмонией. По данным городских властей, постоянный резерв свободных коек составляет около 3-4%.

25 декабря на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в Петербурге ситуация с распространением коронавируса "сложная, но контролируемая". Он отметил, что в начале первой волны пандемии в городе было всего около 1 тыс. инфекционных коек, а на сегодняшний день подготовлено 12 тыс.

Он указал, что в Петербурге работают 22 стационара с так называемыми ковидными койками. "Это 16 городских и 6 федеральных. Это большая поддержка и большая помощь. Я обратился и к вам, и к министру здравоохранения, чтобы нам дали еще порядка 890 коек, такие решение приняты. Но это разумные решения, чтобы не сокращать плановое лечение больных", - добавил Беглов.

Ранее власти Петербурга заявили, что не считают целесообразным создавать большой резерв коек для больных COVID-19. Ранее сообщалось, что резерв свободных коек в коронавирусных стационарах Петербурга, по данным городских властей, остается примерно на уровне 3-4%.