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Суд попросили продлить на три месяца арест экс-замдиректора ФСИН Максименко

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Следователь попросил Басманный суд продлить до 25 апреля арест бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Максименко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Он ушел из ФСИН в конце 2019 года. В ноябре 2020 года он был задержан и арестован.

По версии следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)" между территориальными управлениями ФСИН России и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН. Следствие считает, что строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их подрядов.

В результате ФЦП на 2018-2019 годы была не исполнена на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не были введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов, считают в СК.

Максименко не признает вину.

СКР ФСИН Валерий Максименко Москва Басманный суд

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