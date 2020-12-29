Владелец "Онеги" заявил, что на траулере перед крушением выбирали трал

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Экипаж траулера "Онега", который затонул в Баренцевом море в минувший понедельник, во время крушения выбирал трал, сообщили в компании-судовладельце, которым является рыболовецкий колхоз имени Калинина.

"Глава компании-судовладельца подробно пояснил, в каких местах находились и чем были заняты моряки в момент катастрофы. По его словам, команда в это время выбирала трал", - говорится в сообщении министерства информационной политики Мурманской области по итогам встречи губернатора Заполярья Андрея Чибиса с семьями экипажа "Онеги", в которой также принял участие председатель рыбколхоза Андрей Заика.

"Еще раз было подтверждено, что судно при выходе на промысел находилось в исправном состоянии", - отмечается в пресс-релизе.

Риски трагедии в 2018 году

Траулер "Онега", затонувший в понедельник в Баренцевом море, мог потерпеть крушение в декабре 2018 года, сообщил журналистам старший механик Юрий Забегалин, который ходил в море на "Онеге" в 2017-2018 годах.

"Ровно такая ситуация была два года назад в декабре. Вышел из строя главный двигатель, судно потеряло управление и ход, мы 18 часов своими силами устраняли неисправность, но нам повезло, что погода была более-менее нормальная, если бы погода была как в этот раз, я сомневаюсь, что мы выжили бы, продержались бы больше 2-3 часов", - рассказал он.

По мнению бывшего старшего механика "Онеги", возраст судна не мог стать влияющим фактором при крушении, потому что первоочередное значение имеет его обслуживание и состояние.

Крушение в условиях шторма и мороза

Как сообщалось, рыболовное судно "Онега" 1979 года постройки затонуло на глубине 120 метров в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. В воде оказались 19 членов экипажа из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. Двое из них спасены, поиски тел остальных продолжаются.

В районе затопления был шторм, мороз достигал минус 30 градусов.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

29 декабря в Мурманской области объявлен траур.

Правительство Мурманской области выделило из резервного фонда 15,5 млн рублей, чтобы выплатить по 1 млн рублей семьям погибших на "Онеге" мурманчан и 500 тыс. - выжившему. Власти Архангельской области также выплатят 1 млн рублей семье земляка, который погиб при крушении.