В Сочи задержали пять человек по подозрению в поджогах

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Сотрудники следственных органов Сочи задержали пять человек, подозреваемых в причастности к возникновению природных пожаров, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в среду.

"Причина всех пожаров на территории курорта - человеческий фактор. Пятерых поджигателей уже нашли, с ними работают следственные органы. Ответственность может быть вплоть до уголовной", - написал он на своей странице в соцсети.

Копайгородский отметил, что за новогодние праздники произошло несколько природных пожаров в разных районах Сочи.

Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что ликвидация природных пожаров в Сочи продолжается.

По ее данным, два пожара в горно-лесной труднодоступной местности ликвидируют сотрудники оперативных служб Кубани.

Ранее сообщалось, что в разных районах Сочи с 1 января произошло порядка десяти природных пожаров.