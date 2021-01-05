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В Кремле заявили о беспощадности Путина к предательству и воровству

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин никогда не вмешивался в работу следствия, хотя ему докладывают о резонансных делах, но он беспощаден к предательству и воровству, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву, опубликованному на его канале в Youtube.

Как пояснил Песков, Путин жесток по отношению к тому, что "ему кажется греховным". На пресс-конференции 17 декабря Путин заявил, что предательство – самый тяжкий грех.

Отвечая на вопрос, стал бы глава государства вмешиваться в то или иное резонансное уголовное дело или он предпочитает оставлять эти вопросы следствию, его пресс-секретарь заметил: "Как правило ему докладывается о каких-то резонансных вопросах, поэтому он знает, но мне неизвестно, чтобы он как-то вмешивался в следствие".

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В ходе интервью разговор, в частности зашел о деле бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Соловьев поинтересовался у Пескова, мог ли глава государства уступить под угрозой негативных пиар-последствий от ареста Фургала.

"Когда речь идет о таких тяжких обвинениях, то, конечно, тут разные вопросы резонансно-социального отступают на второй план... Это вопрос законности и неизбежности наказания за возможное тяжкое преступление", - ответил Песков.

Он также выразил уверенность в том, что Путин – хороший человек и что он не мог бы совершить те негативные деяния, которые ему порой приписывают.

"Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, хороший ли человек Путин. Он отрицательно ответил на вопрос, "может ли Путин совершить все те ужасающие преступления, которые ему приписывают".

Песков заметил, что не смог бы ни единого дня работать пресс-секретарем президента, если бы Путин мог совершить такие преступления.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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