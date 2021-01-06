В Сочи пока не потушили два природных пожара

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы Кубани шестые сутки продолжают ликвидацию природных пожаров в Сочи.

Как сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, по состоянию на утро 6 января на территории города действует два возгорания лесной подстилки в ауле Лыготх и поселке Дагомыс.

Площадь открытого горения на двух природных территориях по 100 кв.м.

В пресс-службе подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

На месте пожара организована работа оперативного штаба. Осуществляется мониторинг обстановки с применением информационных ресурсов и беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В новогодние праздники на территории Сочи произошло порядка десяти природных пожаров, из которых восемь ликвидированы. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что полицейские задержали пять человек, которых подозревают в поджогах.