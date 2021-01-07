Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 60 500

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки выявили 23 541 новый случай заражения коронавирусом, умерли 506 заболевших, из больниц выписаны 23 729 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией.

В Москве за сутки выявили 4 871 заразившегося COVID-19, умерли 76 заболевших. В Петербурге штаб сообщил о 3005 новых случаях коронавирусной инфекции за сутки, в Подмосковье - о 1228. Меньше всего суточный прирост заболеваемости оказался в Чукотском и Ненецком автономных округах - по три случая.

Всего с начала пандемии в России официально зарегистрировали 3 332 142 случаев COVID-19, умерли 60 457. По данным счетчика Worldometers, в мире выявлено 87 703 109 случаев коронавирусной инфекции, умерли 1 892 685 заболевших. По заболеваемости Россия находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии.

В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.