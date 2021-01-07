МВД не заметило нарушений в ходе празднования Рождества в России

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В России Рождество отпраздновали без нарушений, сотрудники полиции, Рогвардии и дружинники в полном объеме это обеспечили, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, усиленные наряды полиции несли службу возле православных храмов и монастырей и обследовали их территории перед богослужениями. Кроме того, сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность дорожного движения, отметила Волк.

Рождество 7 января по юлианскому календарю отмечают не только в РПЦ, но также в Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской церквях.

Ранее в руководстве РПЦ призывали пожилых верующих не ходить в церковь на Рождество, чтобы не заразиться коронавирусом.