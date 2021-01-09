МЧС сообщило об отсутствии угрозы второго схода лавины под Норильском

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Специалисты не прогнозируют повторного схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", где под снежной массой погибли три человека, сообщает в субботу пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Норильска, информации по угрозе второго схода лавины нет, сказали в МЧС.

В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди.

Под снежными завалами обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали в норильскую больницу.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело.