Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 09.01В России 3 379 103+23 309В мире 88 860 500+817 738

МЧС сообщило об отсутствии угрозы второго схода лавины под Норильском

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Специалисты не прогнозируют повторного схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная", где под снежной массой погибли три человека, сообщает в субботу пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю.

В РоссииПоисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершеныПоисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершеныЧитать подробнее

По данным Единой дежурной диспетчерской службы Норильска, информации по угрозе второго схода лавины нет, сказали в МЧС.

В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди.

Под снежными завалами обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали в норильскую больницу.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело.

Сход лавины в Норильске

9
Красноярский край Норильск

Новости по теме

Новости

В Норильске объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной

В Норильске объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили свыше 23,3 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили свыше 23,3 тыс. новых случаев COVID-19

В районе аэропорта Сочи и близ Дагомыса произошли природные пожары

СКР переквалифицировал дело по ЧП под Норильском на более тяжкую статью

Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены

Поисковые работы на месте схода лавины в Норильске завершены

На месте лавины под Норильском нашли тело мужчины

Погибшие под лавиной в Норильске и пострадавший подросток были одной семьей

Тело малолетнего ребенка обнаружили в районе схода лавины в Норильске

Тело малолетнего ребенка обнаружили в районе схода лавины в Норильске

Синоптики назвали вероятным сход лавин в Красноярском крае до 11 января

Тело женщины обнаружено под снежными завалами в Норильске

Тело женщины обнаружено под снежными завалами в Норильске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');