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В Сочи потушили все природные пожары

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы Краснодарского края на шестые сутки ликвидировали природные пожары в горно-лесной труднодоступной местности в Сочи.

Как сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в 13:15 по Москве завершена ликвидация возгорания лесной подстилки в ауле Лыготх и поселке Дагомыс.

Ранее сообщалось, что в дни новогодних праздников в Сочи произошло порядка десяти природных пожаров. Для их ликвидации спасатели применяли авиацию.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края ввело запрет на посещение лесов до 11 января.

Сочи Краснодарский край

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