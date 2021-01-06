В Сочи потушили все природные пожары

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы Краснодарского края на шестые сутки ликвидировали природные пожары в горно-лесной труднодоступной местности в Сочи.

Как сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в 13:15 по Москве завершена ликвидация возгорания лесной подстилки в ауле Лыготх и поселке Дагомыс.

Ранее сообщалось, что в дни новогодних праздников в Сочи произошло порядка десяти природных пожаров. Для их ликвидации спасатели применяли авиацию.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края ввело запрет на посещение лесов до 11 января.