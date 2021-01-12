Суд попросили закрыть дело о заражении детей в больнице гепатитом С

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд получил ходатайство о прекращении уголовного преследования сотрудников Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) в связи с заражением пациентов гепатитом С. Как сообщила пресс-служба суда, закрыть дело за истечением сроков давности попросила защита подсудимых.

На этом заседании суда присутствовали 25 потерпевших. "Почти все они выступили против прекращения уголовного дела по данному основанию", - отметили в суде.

По просьбе гособвинителя суд объявил перерыв до 18 января.

О заражении семи пациентов АОДКБ впервые стало известно в 2018 году после эпидемиологического расследования, проведенного региональным управлением Роспотребнадзора. В конце декабря 2018 года депутат заксобрания Амурской области говорил о заражении уже двух десятков пациентов гематологического отделения этой больницы. Губернатор региона Василий Орлов говорил "Интерфаксу", что проблема заражения детей гепатитом С возникла около десяти лет назад.

Уголовное дело о заражениях поступило в суд в октябре 2020 года. Обвинение в халатности предъявлено трем сотрудникам АОДКБ: заместителю главного врача по лечебной работе Асе Серге, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской.

По версии следствия, медперсонал допускал использование нестерильных медицинских перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильного медицинского инструментария.

Управление Роспотребнадзора в интересах зараженных гепатитом пациентов через суд потребовало от фигурантов компенсации. Потерпевшими по делу признаны 169 человек.