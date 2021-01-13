В России коронавирус за сутки диагностировали еще у 22 850 человек

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 850 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

За минувшие сутки, впервые с начала года, количество выписанных почти на шесть тысяч превысило число новых случаев и составило 28 658 человек. За сутки было подтверждено 566 летальных исходов.

В Москве зарегистрированы еще 4 320 случаев заражения. Скончались за сутки 76 пациентов, 6 870 были выписаны по выздоровлении. За Москвой по числу заболевших следуют Санкт-Петербург (3 003) и Московская область (1 189).

Наименьше число заболевших зарегистрировано в Ненецком автономном округе (шесть случаев) и в Чукотском автономном округе (три случая).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 471 тыс. 053 случая коронавирусной инфекции (+0,7%), 63 тыс. 370 умерших и 2 млн 854 тыс. 088 выписанных.

Ситуация в регионах

По информации оперативного штаба, еще 456 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 389 - в Ростовской области, 388 - в Воронежской области, 374 - в Свердловской области, 322 - в Красноярском крае, 307 - в Хабаровском крае, 302 - в Вологодской области, 289 - в Челябинской области, 286 - в Пермском крае, 279 - в Самарской области, 262 - в Волгоградской области, 260 - в Иркутской области, 252 - в Саратовской области, 247 - в Ульяновской области, 245 - в Псковской области.

Еще 243 случаев зарегистрированы в Карелии, 240 - в Омской области, по 239 - в Архангельской области, Ставропольском крае, 236 - в Мурманской области, 230 - в Приморском крае, 229 - в Кировской области, по 228 - в Тверской области, Забайкальском крае. 226 - в Ленинградской области, 213 - в Крыму, 212 - в Коми, 211 - в Ханты-Мансийском АО, 207 - в Пензенской области, 205 - в Тульской области, 201 - в Калининградской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает 200.