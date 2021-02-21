Новое извержение Ключевского вулкана началось на Камчатке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Очередное извержение Ключевского вулкана происходит на Камчатке, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

Как отмечается, "фланговые извержения формируются на высоте около 2,5-2,7 км над уровнем моря вблизи ледника Эрман". По данным пресс-службы, в ближайшие несколько дней извержение продолжится.

В МЧС сообщили, что визуального подтверждения формирования грязевых потоков нет.

В настоящее время тургрупп в районе Ключевского вулкана не зарегистрировано.

Спасатели призвали гостей и жителей полуострова не приближаться к Ключевскому и тем более не совершать на него восхождений.

По данным ведомства, в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение ПДК газа при парогазовых выбросах. Пеплопады могут вызвать аллергические реакции.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации.