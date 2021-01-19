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Самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях

Его заподозрили в причастности к передаче данных расследователям, которые занимались "делом Навального"

Самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Самаре Самарский районный суд поместил под домашний арест до 27 февраля сотрудника полиции Кирилла Чупрова. На него завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде.

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По данным РБК, Чупрова заподозрили в причастности к утечке информации из базы данных "Розыск магистраль", которая собирает информацию о поездках людей. Следствие вышло на него в ходе изучения запросов в поиске базы данных фамилий, которые назвал Алексей Навальный в расследовании дела о своем отравлении.

11 января суд разрешил провести обыск дома у Чупрова.

По факту возбуждения уголовного дела в отношении Чупрова назначена служебная проверка, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД по Самарской области. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, добавил собеседник агентства.

По его словам, уголовное дело находится в производстве СУ СКР по Самарской области.

В пресс-службах региональных управлений СКР, прокуратуры, ФСБ "Интерфаксу" отказались комментировать это дело.

The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование, по итогам которого заявили, что к отравлению Навального причастны несколько сотрудников ФСБ России. Комментариев по этому поводу из других источников не поступало.

В январе сообщалось, что Военное управление Следственного комитета России не нашло оснований для проверки сотрудников ФСБ в связи с публикациями в СМИ о новых обстоятельствах отравления Навального.

Президента Владимира Путина в декабре попросили прокомментировать расследование о предполагаемых отравителях Навального. Он ответил, что публикация различных "измышлений" по этому поводу - "это не какое-то расследование, а легализация материалов американских спецслужб", которые за всеми следят. По его словам, сотрудники ФСБ и других российских спецслужб об этом знают и "пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание". И поскольку расследователи публикуют данные спецслужб США и, следовательно, сам Навальный пользуется поддержкой спецслужб США, российские спецслужбы должны за ним "присматривать".

Возвращение Навального

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Самарская область МВД СКР Кирилл Чупров Самарский суд Алексей Навальный ФСБ

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